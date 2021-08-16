Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей ФОКИН

Мошенник из другого региона регулярно списывал деньги с карты тульского пенсионера. Его изобличила полиция.

По предварительным данным расследования, некий злоумышленник регулярно списывал у 60-летнего туляка деньги через онлайн-приложение. Доступ к реквизитам карты мужчина получил обманным путем.

Оперативники вычислили мошенника. Им оказался 36-летний ранее судимый житель другого региона. На его счету 16 подобных краж на общую сумму 152 тысячи рублей.

Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие.