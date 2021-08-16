Десять лет за убийство бывшей жены: в Тульской области завершился суд над жителем Алексина Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что вечером 17 апреля текущего года 42-летний житель Алексина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на кухне квартиры в доме № 2 по ул. Восточной, в ходе конфликта с бывшей супругой нанес ей удар кухонным ножом в область сердца. Женщина скончалась, не дождавшись приезда скорой помощи.

Алексинец был признан признан виновным, и по ч. 1 ст. 105 УК РФ приговорен к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.