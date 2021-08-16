В Тульской области будут судить двух работников, превысивших должностные полномочия Фото: Алексей ФОКИН

Так, начальник Ефремовского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции с июля 2020 года по январь 2021 года способствовал освобождению от отбывания наказания в виде обязательных работ шести осужденных. По его просьбе в отношении троих из них руководитель муниципального казенного учреждения поставил подписи в документах, подтверждающих отбывание наказания в учреждении, что не соответствовало действительности.

Теперь в Ефремовской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышении должностных полномочий).