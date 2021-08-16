Где в Туле не будет света завтра, 5 августа: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов: с 09:00 до 10:00 - ул. Новомосковская, 13-а, 17, 19, 26, 15, 21, 19 к. 1, 19-а; ул. Кауля, 3 к. 1, 3 к. 2, 7 к. 2, 3 к. 4; ул. Шишкина, 31 (А/к № 7);

с 09:00 до 16:00 - ул. Щепкина, 1-21 (нечетн.), 21-а, 21-б, 1-а, 2-18 (четн.); ул. Газовая, 30, 32, 34; ул. Ермоловой, 1-13 (нечетн.), 2-20 (четн.); ул. Верещагина, 1-21 (нечетн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (четн.), 8-а, 7-а, 1-г; ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48; пр-зд Верещагина, 1-7; Епифанское ш., 27-57 (нечетн.), 30, 38-б, 30-а, 26-а, 38, 32, 34; ул. Ив. Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10; ул. Ватутина, 1-17 (нечетн.), 2-22 (четн.); ул. Газовая, 40, 42;

с 09:00 до 17:00 - ул. Пузакова, 23, 25; пр-т Ленина, 131, 133, 135, 137, 137-а, 137-б, 137-в, 114, 141, 135-а; Мясново: ул. Чмутова 170-а, 170-180 (четн.), 119-153 (нечетн.), 204, 206, 208; 11-й Полюсный пр-зд 2-48 (четн.), 3-41 (нечетн.); ул. Тихмянова 1-п; 12-й пр-зд 2, 2-а, 12, 18-а; 10-й пр-зд 1-н, 1-м, 1-д, 1-и, 1-л, 1-к, 2-и, 2-з; ул. Дальняя, 47-57 (нечетн.), 57-а, 50-64 (четн.); ул. Яблочкова, 99, 54-а; ул. Лобачевского, 1-б; п. Рудаково: пер. Садовый, 1-13 (нечетн.), 2-18 (четн.); пер. Лазурный, 2-14 (четн.), 3, 7-17 (нечетн.); ул. Пирогова, 46-68 (четн.), 33-49 (нечетн.), 35-а; ул. Жуковского, 55-69 (нечетн.), 68-82 (четн.); ул. Л. Толстого, 74-106 (четн.); ул. Галкина, 197-а, 208, 214, 218, 222, 210, 212, 212-а, 214-а, 215, 220, 197.