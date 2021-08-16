В Туле с 17 августа меняется схема движения двух трамвайных маршрутов

Ремонт проходит на улице Перекопской от улицы Кауля до улицы Михеева Фото: Алексей ФОКИН

В Туле из-за ремонта путей меняется схема движения двух трамвайных маршрутов. Об этом сообщает городская администрация.

Ремонт проходит на улице Перекопской от улицы Кауля до улицы Михеева. В связи с этим с 17 августа до окончания ремонта трамваи № 11 и № 13 будут следовать по измененной схеме:

№ 11: ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. Максима Горького.

№ 13: ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – пр. Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов.

Также автобусами дублируется сообщение по маршруту ст. Южная - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля- ул. Оборонная-а/с «Восточная». Автобус № 8 временно ходит до остановки «Красный Перекоп».