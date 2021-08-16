К алкоголю причисляются не только крепкие спиртные напитки Фото: Алексей ФОКИН

В Туле 21 августа ограничат продажу алкоголя. Это связано с проведением футбольного матча «Арсенал» (Тула) - «Спартак» (Москва). Игра начнется на стадионе «Арсенал» в 16:00.

По этой причине в радиусе одного километра от стадиона во всех продуктовых магазинах и супермаркетах будет запрещена продажа алкоголя с 13.00 до 21.00 часов.

Напомним, что к алкоголю причисляются не только крепкие спиртные напитки, но и пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуха.