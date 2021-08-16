При обыске у пастуха нашли похищенное и нож Фото: Алексей ФОКИН

В Кимовском районе ранее судимый пастух ограбил пенсионерку. Как сообщает региональное УМВД, мужчина отобрал у нее мобильный телефон и тысячу рублей.

Нападение случилось утром в поле недалеко от одного из поселков района. 37-летний ранее судимый мужчина подошел к 65-летней женщине с ножом и отобрал ее вещи и деньги.

Полиция выявила подозреваемого и задержала его. При обыске у пастуха нашли похищенное и нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".