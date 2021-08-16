Фото: Благотворительный фонд социальной поддержки "СОВА"

Неизвестный спас жительницу Тулы в затопленном курортном поселке. Семья отдыхала недалеко от Анапы в поселке Джемете.

Уже неделю не стихают ливни на побережье Черного моря в Краснодарском крае. Затоплены города и поселки. Вода добралась и до отеля, в котором отдыхала семья Совиных. В здании сразу же отключился свет и прекратилась подача воды. Спасательная операция затянулась почти на сутки, а подать электроэнергию до отступления воды было невозможно.

Узнав, что из отеля не могут выбраться туристы, местный житель Евгений взял свою лодку, доплыл до затопленного здания и вывез оттуда несколько десятков человек.