«Nissan» опрокинулся прямо на проезжей части Фото: материалы пресс-служб

В Щекине в столкновении «Nissan» и «Opel» пострадала молодая девушка. Один из водителей не пропустил машину на главной дороге.

По предварительным данным, в субботу около 14:25 в Щекине на улице Победы 29-летняя женщина, будучи за рулем «Nissan X-Trail», проезжала перекресток без светофора и не уступила дорогу автомобилю «Opel Astra», которым управляла 42-летняя женщина. Машины столкнулись, после чего «Nissan» опрокинулся прямо на проезжей части.

В результате аварии пострадали водитель и 17-летняя пассажирка автомобиля «Opel Astra». Им оказали медицинскую помощь.