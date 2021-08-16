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Происшествия16 августа 2021 13:33

В Заокском пьяный автолюбитель сбил двух несовершеннолетних велосипедистов

В результате аварии парень и девушка попали в больницу
Елена Иргиз
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Авария случилась вечером в воскресенье

Авария случилась вечером в воскресенье

Фото: материалы пресс-служб

В Заокском пьяный автолюбитель сбил двух несовершеннолетних велосипедистов. Авария случилась вечером в воскресенье.

По предварительным данным, 15 августа около 20:55 под Заокском 51-летний мужчина, будучи за рулем «Renault Megane», сбил двух велосипедистов: 17-летнего парня и 17-летнюю же девушку, которые ехали по левой стороне обочины без защитной экипировки.

В результате аварии парень и девушка попали в больницу с различными травмами. Водитель Renault с места происшествия скрылся, однако его быстро задержали сотрудники ДПС. Тест на алкоголь показал, что в момент происшествия мужчина был пьян.