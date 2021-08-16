Машина вылетела на полосу встречного движения Фото: материалы пресс-служб

Под Тулой Volkswagen «собрал» Skoda и Hyundai: есть пострадавшие. Авария случилась вечером в минувшую пятницу.

По предварительным данным, 13 августа около 17:10 на 62-ом километре автодороги М-2 «Крым» 20-летняя девушка, будучи за рулем «Volkswagen Polo», не справилась с управлением, от чего машина вылетела на полосу встречного движения, где произошло столкновение сначала со «Skoda Octavia», а потом - с «Hyundai Solaris».

В результате аварии пострадала сама водитель «Volkswagen», ей оказали медицинскую помощь.