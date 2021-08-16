103 года исполнилось 16 августа Управлению МВД России по Тульской области Фото: соцсети

Губернское управление делами рабоче-крестьянской охраны (советской милиции) было учреждено приказом №1 от 16 августа 1918 года. С тех пор и по настоящее время стражи порядка Тульской области продолжают поддерживать традиции честного исполнения служебного долга, проявляя высокий профессионализм и преданность присяге.

Первым руководителем прообраза нынешних органов внутренних дел региона был Леонид Михайлович Субботин.