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Общество16 августа 2021 12:22

103 года исполнилось 16 августа Управлению МВД России по Тульской области

Именно тогда была создана тульская милиция
Игорь КОПЫТОВ
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103 года исполнилось 16 августа Управлению МВД России по Тульской области

103 года исполнилось 16 августа Управлению МВД России по Тульской области

Фото: соцсети

Губернское управление делами рабоче-крестьянской охраны (советской милиции) было учреждено приказом №1 от 16 августа 1918 года. С тех пор и по настоящее время стражи порядка Тульской области продолжают поддерживать традиции честного исполнения служебного долга, проявляя высокий профессионализм и преданность присяге.

Первым руководителем прообраза нынешних органов внутренних дел региона был Леонид Михайлович Субботин.