В Туле сотрудник железнодорожной станции заплатит штраф за подложные документы Фото: Алексей ФОКИН

В Туле мировой суд вынес приговор сотруднику железнодорожной станции Обидимо, который использовал заведомо подложные документы в работе.

Так, в сентябре 2019 года обвиняемый, являясь лицом, ответственным за технической состояние тепловоза, предоставил руководителю акт техосмотра. На деле же плановые технические и ремонтные работы не проводились. Тепловоз был допущен к эксплуатации на полгода. Потом такую же схему мужфина проворачивал еще дважды.

Теперь ленивого железнодорожника приговорили к штрафу в 15 000 рублей.