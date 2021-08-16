Разбой по-деревенски: в Тульской области наживой стал мобильник и тысяча рублей Фото: Алексей ФОКИН

Жертвой нападения стала 65-летняя местная жительница. Утром в поле около одного из поселков на нее напал 37-летний ранее судимый пастух. Угрожая ножом, злоумышленник отобрал у потерпевшей мобильный телефон и тысячу рублей.

Подозреваемого сотрудники отдела МВД выявили в кратчайшие сроки. Мужчина признался в содеянном. Похищенное у него обнаружено и изъято. Также полицейские нашли у подозреваемого и нож, которым он, предположительно, угрожал жертве разбоя. В полиции возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ.