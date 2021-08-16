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Пропавших в Тульской области мальчиков нашли живыми. Такую информацию дает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Напомним, что дети пропали 14 августа рядом с поселком Косая Гора. Искали двух братьев 10 и 13 лет не только волонтеры, но и полиция.

Розыски ребят велись в парках, скверах, у водоемов, в торгово-развлекательных комплексах. В итоге дети нашлись на детской площадке в микрорайоне Скуратово. Сначала их обнаружили волонтеры, позже туда выехала и полиция.

Предположительно, дети могли убежать из дома из-за семейной ссоры. По предварительным данным, угроз жизни и здоровью мальчиков нет, никаких противоправных действий в их отношении не совершалось. Полиция проводит расследование.