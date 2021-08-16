В случае любой беды сразу же сообщайте в Единую службу спасения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области из-за жары спасатели объявили метеопредупреждение. Как обещают синоптики, с 16 по 18 августа в регионе ожидается жара в 30-32 градуса.

Спасатели также предупреждают жителей и гостей области о правилах поведения в жаркий период:

- носите воздухопроницаемую одежду из хлопка;

- не перетруждайтесь, ходите не спеша, больше находитесь в тени;

- пейте больше воды, преимущественно минеральную воду без газа.

В случае любой беды сразу же сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".