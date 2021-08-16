85 нетрезвых водителей задержали сотрудники Госавтоинспекции за рулем в Тульской области на минувшей неделе
Фото: Алексей ФОКИН
С 9 по 15 августа пресечено 97226 нарушений правил дорожного движения, из них 92 057 административных правонарушений связаны с превышением скорости движения и выездом на «встречку».
90 водителей нарушали правила перевозки детей, 20 человек сели за руль, будучи лишенными водительских прав, 48 — оказались в нетрезвом виде, а еще 37 отказались проходить медосвидетельствование.
Среди пешеходов тоже оказалось 85 нарушителей.