Тульским школьникам и студентам предоставят скидки на проезд Фото: материалы пресс-служб

С 1 сентября ученики 10 и 11 классов и студенты очной формы обучения смогут воспользоваться скидками при оплате проезда. В течение всего учебного года (с 1 сентября по 15 июня) им будет предоставляться 50%-я скидка от установленного тарифа на всех льготных муниципальных маршрутах пригородного сообщения и межмуниципальных маршрутах. А также на наиболее востребованных коммерческих межмуниципальных маршрутах в случае приобретения билетов в кассах автовокзалов.

Также в Туле в течение учебного года будет действовать месячный электронный проездной талон для школьников для поездок по городу. Студенты очной формы обучения могут воспользоваться единым месячным льготным проездным билетом на льготных городских маршрутах.