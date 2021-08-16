На предприятии допускалось распространение инфекции среди работников Фото: Алексей ФОКИН

Одоевский районный суд оштрафовал ООО «Центр-Известняк» за коронавирусные нарушения.

Как было установлено в ходе судебного следствия, проверка Роспотребнадзора показала, что на предприятии недостаточно тщательно проводили санитарно-эпидемиологические мероприятия, в результате которых допускалось распространение инфекции среди работников, а именно:

- заболевшие сотрудники не были изолированы;

- не проводилась обработка мест общего пользования хлорсодержащими дезинфицирующими средствами и др.

Суд признал ООО «Центр-Известняк» виновным в нарушениях и оштрафовал предприятие на 250 000 рублей.