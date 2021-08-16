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Происшествия16 августа 2021 9:49

В Одоеве пьяный мужчина побил женщину-полицейского

Инцидент случился в одном из сетевых супермаркетов города
Елена Иргиз
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Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении

Фото: Алексей ФОКИН

В Одоеве пьяный мужчина побил женщину-полицейского. Инцидент случился в одном из сетевых супермаркетов города.

Как было установлено в ходе предварительного расследования, 18 июля 2021 года обвиняемый был пьян и нарушал общественный порядок в магазине «Магнит». Там его задержала женщина - сотрудник полиции, которая попыталась объяснить мужчине, что его поведение неприемлемо, и предложила проследовать в отделение для выяснения личности. Однако подсудимый, не желая подчиняться требованиям сотрудницы правоохранительных органов, ударил ее 4 раза по руке.

Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Открытое судебное заседание по делу состоится в Одоевском районном суде 24 августа.