В Туле при поддержке компании прошел беговой марафон «Щит и меч»

Мероприятие состоялось 15 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

Тульский марафон прошел 15 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова – главном месте для отдыха и развлечений местных жителей. Участвовать в забегах могут взрослые и дети от 4 лет. На выбор бегунам были предложены разные дистанции для всех уровней физической подготовки – от 3 км до марафона длинной в 42 км. Маршрут в 3 км пролегал по самому парку, более длинные дистанции проходили по центральным улицам города. Самые маленькие гости вышли на забеги в 700 и 400 метров.

Марафон «Щит и меч» — это единственный полный марафон в серии «Бегом по Золотому кольцу» и один из самых масштабных в Тульской области. Компания Essity поддерживает марафон уже на протяжении трёх лет, дважды именуясь его титульным спонсором.

Мероприятие ежегодно привлекает как жителей Тульской области, так и бегунов со всей России и даже ближайшего зарубежья. Одними из самых преданных участников марафона являются сотрудники фабрик Essity в Советске и Веневе, которые лично выступили с идей поддержки марафона. Essity — это компания, которая заботится о качестве жизни и здоровье своих сотрудников и поддерживает их инициативы.