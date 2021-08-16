Под Тулой на пожаре в частном доме погиб мужчина

Огонь удалось потушить через двадцать минут Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, поздним вечером 15 августа в поселке Ленинский под Тулой загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:39, после чего к месту происшествия выехали три пожарных расчета.

Через двадцать минут огонь удалось потушить. В результате возгорания в доме обгорела крыша на кухне, также сгорела мебель в коридоре и на кухне.

В огне погиб мужчина. Причина пожара и личность погибшего устанавливается.