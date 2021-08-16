Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия16 августа 2021 9:07

Под Тулой на пожаре в частном доме погиб мужчина

Это случилось поздно вечером 15 августа в поселке Ленинский
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Огонь удалось потушить через двадцать минут

Огонь удалось потушить через двадцать минут

Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает региональное ГУ МЧС России, поздним вечером 15 августа в поселке Ленинский под Тулой загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 22:39, после чего к месту происшествия выехали три пожарных расчета.

Через двадцать минут огонь удалось потушить. В результате возгорания в доме обгорела крыша на кухне, также сгорела мебель в коридоре и на кухне.

В огне погиб мужчина. Причина пожара и личность погибшего устанавливается.