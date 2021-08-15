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Общество15 августа 2021 16:37

Туляков и гостей города приглашают на ярмарку мастеров

На ней можно будет попробовать свои силы как в традиционных тульских занятиях, так и во множестве других
Елена Иргиз
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филиал Исторического музея в Туле

филиал Исторического музея в Туле

Фото: материалы пресс-служб

В Туле с 19 августа по 4 сентября пройдет ярмарка мастеров. Филиал Исторического музея в Туле приглашает туляков и гостей города попробовать свои силы как в традиционных тульских занятиях, так и во множестве других.

Ярмарка пройдет с 19 августа по 4 сентября. В это время все желающие смогут:

Кроме этого, в рамках ярмарки будет работать и выставка-продажа произведений мастеров. Посетить ее можно будет в указанные дни с 12:00 до 19:00 в филиале Исторического музея в Туле по адресу: Музейный квартал, ул. Металлистов, д. 10.

Все занятия проводятся бесплатно. Справки по телефону +7 (4872) 31 77 65.