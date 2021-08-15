Также из дома спасатели вывели 16 человек Фото: материалы пресс-служб

В Новомосковске из огня спасли четырех детей. Пожар случился в ночь на 15 августа.

Сообщение о возгорании в многоквартирном доме на улице Кукунина поступило на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи около 02:50. На место происшествия отправились четыре пожарных расчета и автоколенчатый подъемник.

С огнем пожарным удалось справиться через полчаса. Также из дома спасатели вывели 16 человек, четверо из них - дети.

К счастью, пострадавших в огне нет. В результате возгорания квартира закоптилась по всей площади. В общем коридоре тоже закоптились стены и потолок, повреждено пластиковое окно и оплавились плафоны. Причина пожара выясняется.