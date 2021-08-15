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Общество15 августа 2021 12:23

За отказ носить маски 14 жителей Одоевского района накажут рублем

Приговор по административному делу вынес местный суд
Елена Иргиз
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Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке

Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке

Фото: Алексей ФОКИН

За отказ носить маски 14 жителей Одоевского района накажут рублем. Приговор по административному делу вынес местный суд.

Как было установлено в ходе судебного расследования, 14 человек находились в общественных местах без масок, нарушив таким образом правила поведения во время режима повышенной готовности в Тульской области из-за коронавирусной пандемии.

За это нарушение суд приговорил 14 граждан к штрафам от 1 000 до 15 000 рублей на общую сумму 83 400 рублей. Постановления могут быть обжалованы в установленном законом порядке.