Зломышленница похитила с кредитного счета 107 604 рубля Фото: Алексей ФОКИН

Жажда наживы: жительница Киреевского района обналичила кредитку умершей матери, надеясь, что долг не придется платить. Теперь женщина побывает в колонии.

Как было установлено в ходе судебного следствия, днем 24 сентября 2020 в больнице умерла мать обвиняемой. Вечером того же дня женщина забрала из сумки умершей кредитную карту, на которой было примерно 110000 рублей, женщина попросила своего брата снять деньги, сказав ему, что это - сбережения их матери. О том, что карта была кредитной, брат подсудимой не знал.

Получив снятые деньги в сумме 107000 рублей, женщина потратила их на свои нужды. Кроме того, на следующий день в одном из сетевых супермаркетов обвиняемая купила спиртное, оплатив его все той же банковской картой.

Таким образом, женщина похитила с кредитного счета 107 604 рубля. За это преступление суд приговорил жительницу Киреевского района к 3 месяцам колонии общего режима.