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Общество15 августа 2021 9:25

Дежурный в Туле 15 августа: куда обращаться тулякам в случае ЧС

За порядком в городе круглосуточно следит администрация
Елена Иргиз
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В случае любого происшествия туляки и гости города могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу

В случае любого происшествия туляки и гости города могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные дежурят представители городской администрации на случай любой чрезвычайной ситуации.

Так, сегодня, 15 августа, за порядком в городе следит начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

В случае любого происшествия туляки и гости города могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8 (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только с городского телефона).