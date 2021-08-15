Дежурный в Туле 15 августа: куда обращаться тулякам в случае ЧС

В случае любого происшествия туляки и гости города могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

В Туле каждые выходные дежурят представители городской администрации на случай любой чрезвычайной ситуации.

Так, сегодня, 15 августа, за порядком в городе следит начальник главного управления по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

В случае любого происшествия туляки и гости города могут звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8 (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только с городского телефона).