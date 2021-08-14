Сотрудники районного МВД вычислили предполагаемого преступника Фото: Алексей ФОКИН

В Дубенском районе обокрали пожилого мужчину. Это случилось в селе Воскресенское днем 14 августа.

В полиции 60-летний местный житель рассказал, что оставил две банковские карты без присмотра. Ими кто-то воспользовался, потратив в общей сложности 4 тысячи 269 рублей.

Сотрудники районного МВД вычислили предполагаемого преступника. По версии следствия, им стал 47-летний ранее судимый житель села Протасово. Он нашел банковские карты и расплатился ими в магазине. Сейчас полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ведется расследование.