Пропавших подростков из Воловского района нашли в Ефремове

Ребята тайком ушли из дома Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове нашли пропавших подростков из Воловского района. Дети пропали вечером 12 августа в деревне Турдей. В полицию с заявлением о пропаже обратилась их мачеха.

Сотрудники МВД региона начали незамедлительные поиски детей. Выяснилось, что двое подростков 12-ти и 14-ти лет ушли из дома днем и не выходили на связь. Прежде всего ребят искали в Воловском районе и близлежащих к нему, в соседних селах и поселках, скверах, парках, магазинах, подъездах жилых домов.

Подростки нашлись около часа ночи в одном из парков Ефремова. Выяснилось, что ребята поссорились с приемной матерью, выбрались на улицу через окно и пошли вдоль дороги в сторону города. Пройдя почти 40 километров, дети остановились в городском парке, где их и нашли полицейские.

По предварительной информации, противоправных действий в отношении подростков не было, их жизнь и здоровье вне опасности. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.