После застолья жительница Новомосковска лишилась драгоценностей и денег

Сейчас полиция проводит проверку. Будет возбуждено уголовное дело
Фото: Алексей ФОКИН
Житель Новомосковска обокрал свою собутыльницу. Женщина обратилась в полицию.
По предварительной информации, 35-летняя местная жительница выпивала со своим знакомым и во время застолья обнаружила пропажу золотых украшений. Вместе с драгоценностями женщина не досчиталась и 15 тысяч рублей.
Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний нигде не работающий ранее судимый мужчина, проживающий в том же городе.
Сейчас полиция проводит проверку. Будет возбуждено уголовное дело.