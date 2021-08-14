После застолья жительница Новомосковска лишилась драгоценностей и денег

Сейчас полиция проводит проверку. Будет возбуждено уголовное дело Фото: Алексей ФОКИН

Житель Новомосковска обокрал свою собутыльницу. Женщина обратилась в полицию.

По предварительной информации, 35-летняя местная жительница выпивала со своим знакомым и во время застолья обнаружила пропажу золотых украшений. Вместе с драгоценностями женщина не досчиталась и 15 тысяч рублей.

Вскоре злоумышленника задержали. Им оказался 33-летний нигде не работающий ранее судимый мужчина, проживающий в том же городе.

Сейчас полиция проводит проверку. Будет возбуждено уголовное дело.