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Общество14 августа 2021 12:15

В Ефремове на участке леса незаконно начали строить дома

Елена Иргиз
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Сейчас идет процесс возвращения данных земель обратно в лесной фонд

Сейчас идет процесс возвращения данных земель обратно в лесной фонд

Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове на участке леса незаконно начали строить дома. Проверка природоохранной прокуратуры выявила незаконную передачу 4,7 гектар лесного фонда в границы деревни Лубянка.

Эту площадь отдали в аренду местным жителям, которые стали строить на ней дома, вырубив при этом растущие там деревья: дубы, ясени, клены и липы. Нанесенный ущерб лесу составил более 350 тысяч рублей.

Сейчас идет процесс возвращения данных земель обратно в лесной фонд. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».