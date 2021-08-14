Куда обращаться тулякам в случае чрезвычайной ситуации 14 августа

По всем возникающим вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле за порядком смотрят представители городской администрации. В городе огранизовано круглосуточное дежурство.

Так, сегодня, 14 августа, на посту – заместитель начальника главного управления по Пролетарскому округу по социальной политике Виктор Панов.

По всем возникающим вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8 (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только со стационарного городского телефона).