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Общество14 августа 2021 9:16

Куда обращаться тулякам в случае чрезвычайной ситуации 14 августа

В городе круглосуточно дежурят представители администрации
Елена Иргиз
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По всем возникающим вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

По всем возникающим вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле за порядком смотрят представители городской администрации. В городе огранизовано круглосуточное дежурство.

Так, сегодня, 14 августа, на посту – заместитель начальника главного управления по Пролетарскому округу по социальной политике Виктор Панов.

По всем возникающим вопросам туляки и гости города могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 8 (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только со стационарного городского телефона).