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Звезды13 августа 2021 17:31

Тулякам расскажут все о тайнах болот мира

И даже проведут виртуальную экскурсию
Игорь КОПЫТОВ
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Тулякам расскажут все о тайнах болот мира

Тулякам расскажут все о тайнах болот мира

Фото: Игорь КОПЫТОВ

14 августа в Тульском областном краеведческом музее пройдет лекция «Сказка и быль о болотах».

С древних времен торфяные болота внушали страх и неприязнь большинству людей. Именно с болотами связаны самые страшные сказки и легенды. В прошлом столетии они варварски использовались человеком как источник сырья.

В рамках лекции тулякам расскажут, что называют болотом, как оно образуется и растет, чем полезны такие водоемы для человека и почему их надо охранять.

Начало в 16:00.