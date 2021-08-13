Тулякам расскажут все о тайнах болот мира Фото: Игорь КОПЫТОВ

14 августа в Тульском областном краеведческом музее пройдет лекция «Сказка и быль о болотах».

С древних времен торфяные болота внушали страх и неприязнь большинству людей. Именно с болотами связаны самые страшные сказки и легенды. В прошлом столетии они варварски использовались человеком как источник сырья.

В рамках лекции тулякам расскажут, что называют болотом, как оно образуется и растет, чем полезны такие водоемы для человека и почему их надо охранять.

Начало в 16:00.