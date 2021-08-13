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Общество13 августа 2021 14:58

За отказ содержать своего ребенка 37-летний житель Тульской области отработает 60 часов

Региональные приставы призвали к ответственности горе-отца
Елена Иргиз
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Мужчина долгое время не давал денег на содержание своей 14-летней дочери

Мужчина долгое время не давал денег на содержание своей 14-летней дочери

Фото: материалы пресс-служб

За отказ содержать своего ребенка 37-летний житель Тульской области отработает 60 часов. Региональные приставы призвали к ответственности горе-отца.

Сообщается, что мужчина долгое время не давал денег на содержание своей 14-летней дочери и вообще не принимал никакого участия в ее жизни.

В связи с игнорированием выплат по алиментным платежам, приставы составили на жителя Тульской области протокол и подали материалы в суд, который назначил мужчине в наказание административные работы.