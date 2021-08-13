В Тульском госуниверситете завершился главный этап приемной кампании
Фото: Алексей ФОКИН
На первом месте по популярности у будущих студентов при выборе профессии было лечебное дело – 1519 человек решили учиться в стенах университета по этой специальности, второе и третье место по востребованности занимают юриспруденция (956 человек) и социология (941 человек).
В этом году более чем на 10% увеличилось количество бюджетных мест — их теперь 1392. Труднее всего было попасть на такие отделения технического профиля как программная инженерия, прикладная математика и информационная безопасность.
Из нетехнических специальностей наибольшей популярностью абитуриентов пользовались государственное и муниципальное управление, юриспруденция и лингвистика.