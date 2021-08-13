В Ефремове через интернет продавали справки 2-НДФЛ

За подделку документов злоумышленникам не избежать уголовной ответственности Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове обнаружились сайты, на которых продавали справки 2-НДФЛ. Десять страниц в интернете выявила прокурорская проверка.

За распространение такой информации в России по Федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена административная или уголовная ответственность. За подделку же документов злоумышленникам не избежать уголовной ответственности.

В связи с этим межрайонная прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил требования признать данную информацию запрещенной. В настоящее время сайты заблокированы.