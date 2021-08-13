В Туле изменится схема движения двух автобусов на время ремонта трамвайных путей Фото: Алексей ФОКИН

В связи с заменой рельсов в районе дома № 14 по улице Советской, с 14 августа и до окончания работ движение автобусов маршрутов № 12 и № 55 будет осуществляться по измененной схеме.

Так, автобус № 12 «Завод РТИ - Птицефабрика «Тульская» будет в одну сторону двигаться по установленной схеме, а вот наоборот — иначе: Веневское шоссе - ул. Индустриальная - ул. Каракозова - ул. Кирова - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская – Красноармейский проспект –ул. Лейтейзена – ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - ул. Болдина - ул. Макаренко - ул. Сурикова.

Автобус № 55 «Ивановские дачи - 12 проезд (Мясново)» поедет от дач по схеме: ул. Шоссейная - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Николая Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Лейтезена - ул. Демонстрации - ул. Дмитрия Ульянова - Красноармейский пр-т - ул. Фрунзе - ул. Коминтерна - ул. Федора Смирнова - Павшинский мост - ул. Чмутова; в обратную сторону - без изменений.