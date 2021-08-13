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Общество13 августа 2021 9:38

Тульский Роспотребнадзор нашел нарушения практически во всех детских летних лагерях

В региональном ведомстве подвели предварительные итоги летней оздоровительной кампании
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский Роспотребнадзор нашел нарушения практически во всех детских летних лагерях

Тульский Роспотребнадзор нашел нарушения практически во всех детских летних лагерях

Фото: Алексей ФОКИН

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области проверили в течение сезона 287 лагерей, нарушения выявлены в 283 учреждениях — это 98,6%.

Проверяли питьевую воду на микробиологические и санитарно-химические показатели, готовые блюда в столовых на калорийность, качество термической обработки, отбирали образцы почвы для проверки на соответствие по паразитологическим показателям. Всего отобрано 2523 пробы, при этом доля проб, не соответствующих требованиям составляет всего 2%.

Также в ходе проверок оздоровительных организаций забраковано 550,99 кг пищевой продукции, в основном, из-за отсутствия маркировочных ярлыков или истечения срока годности. Возбуждено 391 административное дело, в том числе 6 дел за нарушение антиковидных требований.

Кстати, на сегодняшний день завершили работу 409 оздоровительных лагерей, продолжают работать - 29.