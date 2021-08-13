Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 9:24

В Ефремове мужчина на День Победы избил приятеля топором и кулаками

Ближайшие годы злоумышленник проведет в колонии
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вину свою житель Ефремова признал полностью

Вину свою житель Ефремова признал полностью

Фото: Алексей ФОКИН

В Ефремове мужчина избил приятеля топором и кулаками. Ближайшие годы он проведет в колонии.

Как выяснилось во время судебного заседания, днем 9 мая 2021 года обвиняемый распивал с приятелем спиртные напитки. Во время застолья между знакомыми вспыхнула ссора, так как пострадавший отказался продолжать выпивать. В пылу конфликта подсудимый ударил левой щекой топора своего приятеля, после чего избил его кулаками по голове и рукам, от чего пострадавший получил травмы средней степени тяжести.

Вину свою житель Ефремова признал полностью. Суд приговорил его к 2 годам колонии поселения. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.