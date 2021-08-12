Вердикт суда может быть обжалован в установленном законом порядке Фото: Алексей ФОКИН

За вождение без прав жителя Суворова арестовали на 5 суток. Постановление вынес районный мировой судья.

Выяснилось, что в августе 2021 года ранее лишенный прав обвиняемый все же сел за руль автомобиля. В этом мужчина признался в ходе судебного заседания.

Мировой судья вынес постановление о том, что обвиняемому назначено административное наказание – арест на 5 суток. Вердикт суда может быть обжалован в установленном законом порядке.