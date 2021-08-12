Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 августа 2021 15:13

За вождение без прав жителя Суворова арестовали на 5 суток

Постановление вынес районный мировой судья
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
Вердикт суда может быть обжалован в установленном законом порядке

Вердикт суда может быть обжалован в установленном законом порядке

Фото: Алексей ФОКИН

За вождение без прав жителя Суворова арестовали на 5 суток. Постановление вынес районный мировой судья.

Выяснилось, что в августе 2021 года ранее лишенный прав обвиняемый все же сел за руль автомобиля. В этом мужчина признался в ходе судебного заседания.

Мировой судья вынес постановление о том, что обвиняемому назначено административное наказание – арест на 5 суток. Вердикт суда может быть обжалован в установленном законом порядке.