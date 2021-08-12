За задержку зарплаты сотрудникам гендиректор тульских фитнес-клубов «Легенда» пойдет под суд Фото: Алексей ФОКИН

43-летний житель Москвы обвиняется в невыплате заработной платы работникам сети фитнес-клубов ООО «Аурафит». По информации следствия, в период с 1 марта 2020 года по 28 января 2021 года мужчина, имея необходимую сумму и реальную возможность погасить задолженность по зарплате, не сделал этого. Средства расходовались на иные цели. Общая задолженность перед 36 сотрудниками превысила 1,3 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Кроме того, на имущество предпринимателя стоимостью более 3,6 миллионов рублей наложен арест.