12 августа в Туле из-за двух коммунальных аварий без воды остались дома в центре и южной части города Фото: Алексей ФОКИН

Так, из-за прорыва в районе дома № 44 по улице Водоохранная до окончания работ приостановлено водоснабжение в домах по улицам Водоохранная, 3-я Гостеевская, Станиславского, Академика Павлова.

Аналогичная ситуация сложилась и в центре — из-за коммунальной аварии по ул. Демонстрации, 9 отключено холодное водоснабжение №№ 7, 9 и 11 по ул. Демонстрации, а также № 17 по ул. Фрунзе и № 134 по ул. Л. Толстого.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.