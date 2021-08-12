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Происшествия12 августа 2021 13:52

Массовое ДТП в Тульской области: есть трое пострадавших

Авария произошла накануне под Алексиным
Игорь КОПЫТОВ
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Массовое ДТП в Тульской области: есть трое пострадавших

Массовое ДТП в Тульской области: есть трое пострадавших

Фото: материалы пресс-служб

11 августа в 19.20 на 69-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» на окраине города Алексина столкнулись сразу ??? автомобилей - «ВАЗ 21150» с 30-летним молодым человеком за рулем, Kia Rio под управлением 19-летней девушки, Hyundai 27990A с 24-летним водителем, Renault Magnum 440 с полуприцепом SW-240GRKR под управлением 43-летнего мужчины и Renault Koleos, за рулем которого был 22-летний парень.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры «ВАЗа» - мужчины 28 и 29 лет. Одного из них пришлось госпитализировать.