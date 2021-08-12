Вандалы испортили скульптуру Кощея Бессмертного в Алексине Тульской области Фото: материалы пресс-служб

В алексинском парке «Жалка» вандалы лишили недавно установленную скульптуру Кощея Бессмертного трех пальцев и короны. Расположенный рядом Трон Кощея также пострадал – подлокотники были изрисованы черным маркером. Хулиганы пощадили разве что два дубовых сундука.

Арт-объект «В царстве Кощея Бессмертного» был установлен в качестве подарка к Дню города благотворительным фондом «Шаг в жизнь» всего несколько дней назад, 7 августа. Автором деревянных скульптур выступил Виктор Вагаль – мастер-краснодеревщик из Плавска. А уже в ночь на 11 августа неизвестные испортили его.

Благотворители пообещали обязательно восстановить арт-объект в ближайшее время. В целом же до конца года предполагается установить в парке целый ряд сказочных персонажей - 15 богатырей, Бабу Ягу со ступой-космолетом и котом, а также Лешего и Змея Горыныча.