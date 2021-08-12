На 74-м году ушел из жизни ветеран тульской таможенной службы Евгений Богма

Жизненный путь Евгения Ивановича Богмы был неразрывно связан со служением Отечеству. Он стоял у истоков создания Тульской таможни. В 1988 году ему, тогда еще сотруднику Госинспекции по качеству экспортных товаров Минвнешторга, была доверена работа в Туле в качестве уполномоченного Московской центральной таможни.

Евгений Иванович был первым таможенником в нашем регионе. В июле 1991 года был назначен на должность начальника Тульской таможни с момента ее создания и руководил ей на протяжении почти 15 лет.

В 2005-07 годах Богма служил в таможенных органах на весьма ответственном участке – в должности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления по Калининградскому региону.

Был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней, «За усердие», именным оружием и др. В 2006 году Евгению Ивановичу Богме присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы.