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Спорт12 августа 2021 12:21

Хоккеисты «Академии Михайлова» привезли домой свой первый трофей нового сезона

Команда завершила выступление на Кубке KAMA TYRES
Игорь КОПЫТОВ
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Хоккеисты «Академии Михайлова» привезли домой свой первый трофей нового сезона

Хоккеисты «Академии Михайлова» привезли домой свой первый трофей нового сезона

Фото: соцсети

Хоккеисты «Академии Михайлова», выступающие в Молодежной хоккейной лиге России, завоевали серебро проходившего в Казани турнира KAMA TYRES.

Наши парни одержали уверенную победу над нижегородской «Чайкой» - 4:3, уступили «Спутнику» из Альметьевска — 1:3 и завершили противостояние победой над хозяевами - казанским «Ирбисом» 4:3.

Заключительный матч сложился совсем непросто. Несмотря на то, что «академики» в самом начале первого периода открыли счет двумя шайбами подряд, за минуту до перерыва соперники тоже отметились, а во второй трети игры так и вовсе сравняли счет. Последний период ознаменовался еще двумя шайбами с обеих сторон. Судьбу поединка решил овертайм, где более меткими оказались туляки. В нашей команде в основное время отличились Илья Васильев, Кирилл Пукело и Вадим Сивчук.

Теперь «Академии Михайлова» и «Ирбису» еще раз предстоит встретиться в рамках Кубка губернатора Тульской области 22 августа.