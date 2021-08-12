В Тульской области прокуратура заставила коммунальщиков починить крышу жилого дома Фото: Алексей ФОКИН

Прокурорская проверка, проведенная по просьбе жителей, показала, что ООО «Архангельская коммунальная служба» ненадлежащим образом осуществляла содержание общего имущества многоквартирного дома № 7, расположенного по Стадионному переулку села Архангельское Каменского района, что привело к протеканию кровли и последующему отслоению краски на потолках и стенах в двух подъездах.

Согласно требованию прокурора, управляющая компания в кратчайшие сроки восстановила крышу дома. А ее директор был наказан штрафом в размере 50 тысяч рублей.