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Общество12 августа 2021 10:53

830 раз обращались за помощью туляки в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие сутки

Служба спасения выезжала на вызовы 9 раз
Игорь КОПЫТОВ
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830 раз обращались за помощью туляки в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие сутки

830 раз обращались за помощью туляки в городскую единую дежурно-диспетчерскую службу за минувшие сутки

Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 20 ДТП. Обошлось без пострадавших.

Пожаров в самой областной столице не было, а вот по региону возгораний было три.

По электроснабжению зафиксировано три аварийных отключения. Все они устранены, подача электричества восстановлена. По холодному водоснабжению было одно отключение из-за аварии на водоводе диаметром 500 мм. В ходе ремонтно-восстановительных работ заменен участок трубопровода протяженностью 1,5 м. Подача воды также уже восстановлена.