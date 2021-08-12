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Общество12 августа 2021 10:32

Осужденные к принудительным работам в Тульской области будут отбывать свои часы на предприятиях

В регионе расширяется система исправительных центров
Игорь КОПЫТОВ
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Осужденные к принудительным работам в Тульской области будут отбывать свои часы на предприятиях

Осужденные к принудительным работам в Тульской области будут отбывать свои часы на предприятиях

Фото: Алексей ФОКИН

Так, одно из производств, возможно, будет создано на базе тульского отделения РЖД - участок, функционирующий как исправительный центр.

А на «Щекинском заводе ЖБИ», кроме рабочих мест для осужденных, предприятие готово предоставить и общежитие для проживания. Здесь уже достигнута четкая договоренность. Так что завод ЖБИ станет первым в Тульской области предприятием, на базе которого будет организован участок для принудительны работ.