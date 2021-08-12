Более 6000 водителей в Тульской области оштрафованы за чрезмерную тонировкус начала года Фото: материалы пресс-служб

С начала 2021 года в отношении водителей, не выполнивших требования о тонировке, было составлено 6064 административных протокола по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. В качестве наказания - штраф в размере 500 рублей. Но не только, а еще и требование снять тонировку в течение 10 дней.

При повторной остановке автомобиля водитель может уже получить штраф до 1000 рублей или даже арест до 15 суток.