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Общество12 августа 2021 10:07

Более 6000 водителей в Тульской области оштрафованы за чрезмерную тонировкус начала года

В Тульской области сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды «Тонировка»
Игорь КОПЫТОВ
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Более 6000 водителей в Тульской области оштрафованы за чрезмерную тонировкус начала года

Более 6000 водителей в Тульской области оштрафованы за чрезмерную тонировкус начала года

Фото: материалы пресс-служб

С начала 2021 года в отношении водителей, не выполнивших требования о тонировке, было составлено 6064 административных протокола по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. В качестве наказания - штраф в размере 500 рублей. Но не только, а еще и требование снять тонировку в течение 10 дней.

При повторной остановке автомобиля водитель может уже получить штраф до 1000 рублей или даже арест до 15 суток.